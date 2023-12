La Gantoise sous le choc : "J'en ai encore des frissons"

La Gantoise s'est imposée sans aucun souci ce jeudi face au Zorya Luhansk (4-1). Mais le tableau a cependant été noirci par la grave blessure de Paul Nardi.

La Gantoise se réveille avec un sentiment double. Satisfaits d'avoir gagné face au Zorya et d'avoir composté leur ticket pour la phase à élimination directe de la Conference League, les Gantois ont été marqués par la très grave blessure de leur gardien, Paul Nardi.

"Si on a la tête à parler de notre victoire ? Non, pas vraiment", a déclaré Hugo Cuypers en après-match. "Pour le moment, on est tous avec Paul. C'était même compliqué de continuer par après. On ne peut que compatir."

"Si j'ai compris que ça allait être grave ? Oui, directement. Je n'étais pas loin, je n'ai pas bien vu. Mais vu son langage corporel, ça se voyait que c'était grave. J'en ai encore des frissons."