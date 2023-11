"Jan Vertonghen veut être champion et prolonger sa carrière"

Jan Vertonghen termine sa carrière en beauté, au Sporting d'Anderlecht. Le Diable Rouge semble encore avoir faim.

Jan Vertonghen a joué un rôle majeur dans la victoire d'Anderlecht lors du derby bruxellois contre le RWDM, en délivrant notamment la passe décisive pour Luis Vazquez dans le temps additionnel.

Le Diable Rouge semble encore avoir faim, comme le confirme l'ancien international Marc Degryse dans le podcast 'vier-nul'. "Il est plus fort que les autres, de la tête et des épaules. Dans cette forme, il est simplement trop fort pour la compétition belge."

Et l'ancien d'Anderlecht et Bruges poursuit. "Après son transfert tardif depuis Benfica, c'était plus difficile. À cette période, Anderlecht était onzième et Vertonghen avait déjà dit ne plus jamais vouloir vivre ça. Il veut devenir champion, prolonger sa carrière et aller en Europe. J'admire sa faim de victoires, à 36 ans. Tout le club est fou de lui" a conclu Marc Degryse.