🎥 Il avait tenté le coup avec Anderlecht, il a réussi avec Watford: le lob magistral de Wesley Hoedt

L'ancien défenseur d'Anderlecht et de l'Antwerp marque peu, mais quand il le fait, c'est souvent avec la manière.

Après des aventures mitigées à l'Antwerp et à Anderlecht, Wesley Hoedt a pris la direction de l'Angleterre et de Watford, où il évolue depuis le mois de janvier.

Un transfert réussi pour le Néerlandais, qui est titulaire indiscutable avec les Hornets et qui a inscrit son deuxième but de la saison. Il avait déjà marqué un très joli but fin septembre, il a remis ça, samedi après-midi, avec un lob splendide du milieu du terrain pour offrir la victoire à son équipe sur la pelouse de Hull City (1-2).

Les supporters d'Anderlecht se souviendront que Wesley Hoedt avait failli inscrire un but similaire avec les Mauves contre le Club de Bruges l'an dernier. Son lob avait pris la bonne direction, mais Simon Mignolet avait repoussé de justesse sa tentative.

Take a bow, Wesley Hoedt. 👏 — Watford Football Club (@WatfordFC) December 2, 2023