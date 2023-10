🎥 Décrié à Anderlecht, il s'offre l'un des buts de la saison en Angleterre

Wesley Hoedt n'a pas souvent fait l'unanimité à Anderlecht. A Watford, malgré la situation difficile du club, le Néerlandais s'est distingué avec une splendide reprise ce weekend.

Les temps sont durs pour Watford. Descendu en Championship il y a quatre ans, le club peine à retrouver les sommets. L'équipe est actuellement 20e (sur 24) en deuxième division. Hier, les Hornets se sont encore un peu plus enfoncés dans la crise en s'inclinant 2-3 face à Middlesbrough.

Pourtant, les anciens de Pro League se sont mis en évidence. Revenu de son prêt à Charleroi, Vakoun Bayo a d'abord permis aux siens de revenir à 1-2 en gagnant son un contre un avec le gardien adverse, avant que Wesley Hoedt n'égalise en début de seconde période.

Monté sur corner, l'ancien défenseur d'Anderlecht a profité d'un second ballon pour armer une reprise de volée délicieuse qui a terminé dans le plafond. Malheureusement, le Néerlandais n'a pas su autant aider son équipe sur le plan défensif, Watford encaissant le but fatidique dix minutes plus tard.