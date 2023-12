Simon Mignolet a passé une soirée calme : "C'est comme ça que le Club doit jouer"

Simon Mignolet n'a eu qu'un arrêt compliqué à réaliser uniquement en fin de match. L'ancien Diable Rouge est donc heureux de la victoire.. mais aussi de la manière.

Simon Mignolet voir du positif dans la victoire de ce dimanche contre le Standard: "Une victoire maîtrisée, on a bien commencé, on a marqué tôt et ça nous donne confiance. On est plus stable maintenant, on garde le zéro derrière. On voit nos qualités dans l’équipe, je suis content, pas seulement avec la victoire mais aussi avec la manière. Si on peut gagner comme ça contre eux, on peut être heureux.

"La seule chose à dire et à améliorer, c’est qu’on doit marquer un deuxième but plus tôt dans le match. Si on joue mieux dans l’espace dans la dernière passe, on peut marquer plus et prendre encore plus de confiance. C’est comme ça que Bruges doit jouer ici."

Du coup, est-ce que le Club est enfin lancé? "On doit rester calme, ces dernières semaines, on a montré de bonnes choses, mais on doit continuer match par match. En décembre, on va jouer contre des grandes équipes et si on continue comme ça, on va encore gagner beaucoup de rencontres."