Le Club de Bruges enfin lancé ? "Si on continue comme ça, on sera inarrêtables !"

Le Club de Bruges de Ronny Deila a remporté une victoire somme toute assez logique ce dimanche face au Standard (2-0). Idéal pour enfin lancer une saison ?

Depuis le début de la saison et l'arrivée de Ronny Deila, le Club de Bruges se montre irrégulier. Il y a encore quelques semaines, on parlait avec insistance d'une pression mise sur le coach norvégien suite à de mauvais résultats en championnat.

Mais, désormais, en quelques semaines, les doutes semblent se dissiper. Bruges vient en effet d'enchaîner deux victoires de suite, face à OHL puis face au Standard.

Le Club de Bruges a dominé le Standard

Après le succès incontestable de ce dimanche, Jorne Spileers semblait confiant au micro de Sporza. Selon lui, le Club de Bruges doit se baser sur cette victoire pour se donner un sacré élan.

"C'était un très bon début de match. Nous n'avons rien cédé derrière aujourd'hui, sauf à la toute fin avec Ohio", a déclaré Spileers. "Si on continue comme ça, on sera inarrêtables. Il y a beaucoup d'intensité et de mentalité de vainqueur à l'entraînement et cela se voit aussi dans les matches."