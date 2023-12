Charleroi veut à nouveau faire chuter l'Antwerp au Bosuil, et pour cela Felice Mazzù a un plan

Après un match réussi contre Westerlo et un match nul contre le RWDM en championnat, le Sporting de Charleroi se prépare à un défi de taille en Coupe de Belgique ce mercredi soir.

C’est en effet un déplacement à l’Antwerp qui attend les Zèbres. « C’est un adversaire avec beaucoup de qualité, qui sait que sa dernière défaite à domicile était face à Charleroi et qui a un public très chaud, qui poussera son équipe. De plus, l’Antwerp est dans un meilleur moment actuellement. On est conscient de tout ça », a expliqué Felice Mazzù lors de mon entretien ce mardi."

Il a ajouté : « C’est à nous à être à 100 % pour faire un bon résultat. Si on reproduit notre match de Molenbeek défensivement, ce sera un bon pas d’effectué, mais on doit trouver des solutions offensives pour mieux bouger. » Concernant le récent match au RWDM, Mazzù a estimé : « Une bonne partie de l’analyse est basée sur le résultat. Si Benbaouli avait mis sa tête, Dabbagh sa frappe ou que le ballon d’Heymans avait été de l’autre côté du poteau, l’analyse aurait été différente. Je ne dis pas que j’étais pleinement satisfait, mais j’ai trouvé les analyses sévères avec notre prestation. Nous devons être sévères avec nous-mêmes, mais c’est aussi à moi à trouver des motifs positifs pour mettre de la sérénité dans le groupe. »

Il a également souligné l'importance du match sans sous-estimer son adversaire : « C’est un match important et je mettrai l’équipe que j’estime la mieux armée pour faire un résultat ». Pour finir, Mazzù a confirmé que Koffi sera dans les buts, mais la composition de l'équipe n'était pas encore fixée.