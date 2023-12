Jude Bellingham est le Golden Boy, un Diable dans le top 20

Jude Bellingham remporte officiellement le titre de Golden Boy de l'année 2023. Le joueur anglais du Real Madrid, qui a entamé la saison de manière éblouissante avec 15 buts et 4 passes décisives en 17 apparitions, a été honoré par le prix décerné par Tuttosport. Ce trophée récompense, pour simplifier, le meilleur jeune joueur de l'année. L'an passé, c'était Gavi qui avait remporté cette distinction.

Bellingham devance Jamal Musiala, en forme au Bayern, et Lamine Yamal, révélation récente au Barça. Les votes ont été dévoilés à la manière du Ballon d'Or. Et surprise : un Belge figure dans le top 20 de ce classement, occupant la 18e place. Arthur Vermeeren, le jeune milieu de terrain de l'Antwerp et déjà international belge, s'est ainsi hissé dans ce classement. Une belle reconnaissance !

Beyond grateful, thank you to everyone who’s supported my journey until this point, can’t fully express my appreciation! pic.twitter.com/6F19Uflr7m