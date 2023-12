Un Diable Rouge confirme les contacts avec Vincent Kompany et Burnley

L'ancien joueur d'Anderlecht aurait pu rejoindre les Clarets. Cependant, Sambi Lokonga espère que son avenir est toujours à Arsenal et ne voulait donc pas d'un départ définitif.

Blessé aux ischios depuis la fin du mois de septembre, Albert Sambi Lokonga est prêt à faire son retour sur les pelouses de Premier League avec Luton Town, promu la saison dernière.

La trajectoire du milieu de terrain a pris une tournure inattendue depuis son départ du Sporting d'Anderlecht. Acheté par Arsenal, il a ensuite été prêté à Crystal Palace, puis à Luton.

Celui qui ne compte que 132 minutes en deux matchs depuis le début de saison et bien déterminé à oublier 2023 pour vivre une grande année 2024. Son but ? Réintégrer le noyau d'Arsenal la saison prochaine.

C'est pour cette raison que cet été, Sambi Lokonga a refusé une offre de Burnley et Vincent Kompany. "Il y avait des contacts depuis la fin de la saison dernière. Mais j'ai vécu une année difficile à Palace et j'ai demandé du temps et des vacances pour réfléchir. Nous avons repris contact, mais Burnley voulait m'acheter. Je n'étais pas vraiment favorable à cette solution" a-t-il évoqué dans les colonnes du Nieuwsblad.

Toujours tourné vers les Gunners, l'ancien d'Anderlecht espère donc vivre une bonne fin de saison, pour enfin convaincre Mikel Arteta de l'étendue de ses qualités.