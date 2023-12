Jérémy Doku et Thomas Kaminski devancés par un joueur décrié en Angleterre

L'un a été étincelant avec Manchester City, l'autre a ramené de précieux points à Luton avec des arrêts déterminants. Jérémy Doku et Thomas Kaminski étaient nominés pour le prix du joueur du mois de novembre en Premier League.

Nos deux compatriotes se sont finalement fait rafler les lauriers, puisque c'est Harry Maguire qui a été élu. Le défenseur anglais de Manchester City poursuit sa rédemption, ayant même contraint Raphael Varane à une place sur le banc.

