La gravité de la blessure de Jérémy Doku enfin connue

Sorti touché contre Tottenham, Jérémy Doku ne souffre d'aucune blessure importante. Le staff de Manchester City a joué la carte de la prévention.

Le week-end dernier, Jérémy Doku faisait peur à tout un club et tout un pays en quittant la pelouse de l'Etihad Stadium dès la 52e minute lors du partage 3-3 contre Tottenham.

Mais ce mercredi, Het Laatste Nieuws apporte une bonne nouvelle, confirmée par le staff de Manchester City : Jérémy Doku ne souffre d'aucune blessure importante, Pep Guardiola a simplement voulu jouer la carte de la prévention.

Plus de peur que de mal pour l'ancien de Rennes et d'Anderlecht, qui vient d'être élu "joueur du mois de novembre" à Manchester City. Le Diable Rouge était nominé pour le "Player of the month" en Premier League, mais il a été battu par un certain Harry Maguire. Thomas Kaminski faisait également partie de la liste des nominés.

Jérémy Doku est laissé au repos par Manchester City pour le déplacement à Aston Villa, ce mercredi soir.