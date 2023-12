"Si on trouve de la stabilité à l'extérieur, on pourra rêver grand"

Le Standard va devoir redresser la barre après la trêve hivernale. Le club est à la peine, surtout quant aux résultats à l'extérieur cette saison.

Le Standard est actuellement neuvième du championnat avec un bilan de cinq victoires, cinq partages et six défaites et 20 points sur 48.

Après un début de saison compliqué, les troupes de Carl Hoefkens ont un peu remonté la pente mais ils ne comptent que cinq points d'avance sur la zone rouge.

Triste bilan à l'extérieur pour le Standard

L'une des grosses difficultés du club cette saison : les matchs à l'extérieur avec un bilan de deux victoires, deux partages et quatre défaites.

"Les gens ont tendance à oublier qu’à l’extérieur, on a aussi joué de très bonnes équipes. Je ne pense pas qu’il y ait une grande différence entre domicile et extérieur. Car à domicile, nous avons aussi la pression de nos supporters. Je ne sais pas pourquoi on prend moins de points en déplacement. Quand on trouvera une stabilité à ce niveau, on pourra vraiment rêver grand", a confié Nathan Ngoy.

Mais avant de retrouver le chemin du Clasico en championnat, les Rouches vont devoir s'en farcir un en Coupe. "Je ne pense pas que la différence d’expérience peut jouer, on a aussi certains joueurs plus expérimentés. Le tout est de faire les bonnes choses au bon moment sur le terrain", a ajouté le jeune joueur du Standard.