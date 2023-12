Brian Riemer compte sur un renfort contre le Standard : "Il ne faut pas sous-estimer son importance"

" Un âne ne heurte pas deux fois la même pierre ! Brian Riemer n'a pas oublié le match contre le Standard. Le Danois sait que les circonstances sont différentes, mais réalise aussi que les Rouches apparaîtront le couteau entre les dents.

Le Lotto Park est à nouveau sold-out ce jeudi soir pour le 1/8e de finale de Coupe de Belgique contre le Standard. Mais contre les Rouches, le stade est toujours un petit peu plus bruyant que d'habitude. "Alors que d'habitude, c'est déjà très fort" a lancé Brian Riemer en conférence de presse.

"Il y a une grande différence entre le domicile et l'extérieur pour toutes les grandes équipes. Et le Lotto Park est en pleine effervescence. J'ai entendu dire qu'il y avait des années que le stade n'avait plus été complet de la sorte. Cela montre l'engouement autour du club."

En plus des fans, Brian Riemer compte aussi sur ses routiniers. Jan Vertonghen certainement, mais aussi Thomas Delaney. Le Danois est le leader vocal et l'homme qui repousse les limites de ses coéquipiers. "Son importance ne peut pas être sous-estimée" a poursuivi Riemer.

Vous ne pouvez pas jouer avec onze Delaney ou onze Verschaeren, mais..."



"Non seulement je dis ça, mais le sélectionneur national danois le disait également. Lorsqu'il n'était pas là pour le premier match de la Coupe du Monde, il a souligné dans son analyse le tord qu'a causé l'absence de Delaney. Mais on ne peut pas jouer avec onze Delaney ou onze Verschaeren. Il faut trouver un équilibre. Mais il est tellement important pour Théo, Zeno, Kyllian, Théo et Yari. C'est un tel joueur qui rend les autres meilleurs."

Avec Delaney dans l'équipe, l'entraîneur d'Anderlecht compte éviter le scénario du précédent Clasico. ""Le plus important est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas les commettre deux fois. Je pense que Jan (Vertonghen) a également été très clair : nous ne voulons pas avoir ce sentiment deux fois. Et je suis sûr qu'il le soulignera à nouveau."