Oscar Garcia révèle la clé de son succès

Knokke n'est pas parvenu à inquiéter OHL, mais son entraîneur se tourne déjà vers le week-end et le déplacement difficile qui l'attend au Stayen.

Oscar Garcia était un coach heureux hier, après la qualification en Coupe de Belgique. Vu le début de saison difficile d'OHL, cette performance est très positive pour le club et le moral des joueurs.

Knokke n'est pas vraiment parvenu à peser malgré le score (1-1) et la qualification obtenue aux tirs au but. Samedi cependant, un adversaire bien plus coriace attend les Louvanistes, à savoir STVV en Jupiler Pro League.

"Il ne s'agit pas seulement des qualités footballistiques de mes joueurs. Je dois aussi veiller aux connexions entre eux, tout cela en tenant le bien de l'équipe en compte. C'est là que nous serons tous gagnants. Découvrir qui s'entend bien avec qui sur le terrain, arriver à voir comment les joueurs se comprennent et s'entendent dans une tactique, tout cela rend l'équipe meilleure et peut rapporter des points'', a confié Garcia à Het Laatste Nieuws.