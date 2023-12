Un Anderlechtois a des ambitions personnelles et le club peut l'aider à les réaliser

Kasper Dolberg a déjà marqué dix fois cette saison en Jupiler Pro League. Le Danois semble parfaitement à l'aise à Anderlecht et vise clairement le titre de meilleur buteur.

À l'Ajax, il avait inscrit seize buts en une saison, mais il vise encore plus haut. "Pour une équipe qui vise les trophées, il lui faut un attaquant qui trouve le chemin des filets", a déclaré Dolberg au Het Nieuwsblad. "Mon objectif est de devenir le meilleur buteur en Belgique, car cela correspond aux ambitions d'Anderlecht. Je serais très déçu si je ne dépasse pas mon record de buts de ma période à l'Ajax, mais je suis convaincu que j'y parviendrai."

Dolberg prévoit de rester quelques années à Bruxelles. "Je pense que Laerke (sa femme, ndlr) et moi avons trouvé un endroit où nous pourrons rester un certain temps. Ne sous-estimez pas la vie de ma femme. Ces deux dernières années, elle m'a suivi dans quatre villes différentes. Elle a dû renoncer à un travail et cela pouvait être solitaire pour elle. Ici, elle peut tisser des amitiés plus profondes."

Dolberg est arrivé cet été en provenance de l'OGC Nice. Il a signé un contrat avec Anderlecht jusqu'en 2027.