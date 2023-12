Brian Riemer évoque le cas Thorgan Hazard : "Rien ne l'empêche de jouer à part ça"

Anderlecht a décroché sa qualification pour les quarts de la Coupe. Brian Riemer est surtout très fier de la première mi-temps de son équipe.

Anderlecht a remporté le premier des deux actes du Clasico de la semaine avec au final une qualification pour les quarts de la Coupe de Belgique en prime.

Après avoir perdu la première manche en championnat plus tôt dans la saison, le Sporting a donc pris une revanche en attendant la "belle".

"Ca fait longtemps que je suis dans le football et je sais qu’il n’y a jamais deux matchs les mêmes. Le football évolue et on ne peut rien prévoir. C’était probablement l’une des meilleures mi-temps de notre saison", a confié Brian Riemer après le match.

"C’est le genre de matchs durant lequel vous devez tirer le meilleur des occasions et on l’a fait", a-t-il ajouté.

Riemer ne veut pas s'étaler sur les débordements des supporters

L'entraîneur des Mauves a également, comme son homologue liégeois, brièvement évoqué le sujet des débordements dans les tribunes : "Moins on en parle et mieux ce sera. J’ai vu des supporters très heureux aujourd’hui et on n’en parle pas assez. J’ai aussi vu deux équipes tout donner sur le terrain".

Quant au tirage pour les quarts, Riemer n'a qu'une préférence : "Je veux qu’on joue à la maison, c’est tout ce que je veux. L’atmosphère fait que j’adore jouer ici et je prendrai n’importe quelle équipe".

Enfin, interrogé sur le cas Thorgan Hazard, il s'est montré confiant sans pour autant donner trop d'espoir : "Pour la première fois, il se sent mieux. Rien ne l’empêche de jouer à part cette petite douleur. Dès qu’il me donne le feu vert, je le mettrai sur le terrain. Ce sera peut-être dimanche, ce sera peut-être dimanche prochain, je ne sais pas".