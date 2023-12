Excédée par le comportement des supporters, l'Union Belge pourrait prendre des mesures drastiques !

Le Clasico Anderlecht-Standard (2-0) a une nouvelle fois été le théâtre de débordements de la part de supporters. Pour Manu Leroy, CEO de l'Union Belge, c'en est trop.

Questionné sur le plateau de La Première, Manu Leroy a d'abord fait part de son fort mécontentement suite aux évènements survenus ce jeudi au Lotto Park.

"On déplore les incidents, on veut que tout le monde puisse aller voir un match de football en se sentant en sécurité. Pas mal d'initiatives ont été prises pour réduire ce genre d'évenements. Une chambre nationale a même été créée pour les exclusions civiles. Elle traite donc des gens qui se comportent mal et peut leur retirer le droit d'aller au stade", a déclaré Leroy, dans des propos relayés et transcrits par la Dernière Heure.

Le dirigeant de l'Union Belge envisage de prendre des mesures sévères, afin de prévenir de tels agissements à l'avenir. "On pourrait commencer à retirer des points mais ça va loin car les clubs font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs supporters se comportent bien. On sanctionne les clubs mais c'est aussi frustrant pour eux car ils tirent sur la même corde que nous. On ne veut pas les pénaliser encore plus. On espère que les fans comprennent que le football doit être une fête et pas ce qu'on a vu ce jeudi soir."