Hans Vanaken prend la défense d'un coéquipier : "C'est un garçon qui travaille dur"

Avec onze but inscrits et aucun d'encaissé lors des trois dernières rencontres, le Club semble s'être remis sur les bons rails après une première partie de saison difficile.

Bruges doit en partie son retour en forme à la renaissance de Thiago.

Suite à l'échec Roman Yaremchuk, le Club avait opté pour le Brésilien l'été dernier. Ses débuts à Bruges étaient satisfaisants mais les choses se sont ensuite gâtées. Mais malgré des critiques particulièrement sévères à son égard, Thiago a réussi à changer de cap et a retrouvé le chemin des filets.

En attendant de savoir s'il confirmera ce retour en force ou pas, Hans Vanaken estime que les supporters brugeois n'ont pas à s'en inquiéter : "Tout indique que les choses vont s'arranger. Pour l'instant, il enchaine les buts et c'est une question de confiance. Et avec de bons ballons, il sera lancé vers le sommet", a confié le médian sur le site du Club.

Le fait que Thiago ait connu une période difficile n'est pas non plus illogique, selon le capitaine brugeois. Pour lui, il s'agissait simplement de s'adapter à son nouvel environnement de vie et de travail : "C'est un garçon qui travaille dur et qui en est récompensé. Il a dû s'adapter et il ne maîtrise pas encore tout à fait l'anglais. Il est aimable et s'est tout de suite bien intégré dans le groupe où il s'entend bien avec tout le monde", termine Vanaken.