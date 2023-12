Rats, animaux morts : Delaney a déjà connu bien pire avec des supporters

Anderlecht a remporté une victoire convaincante face au Standard, mais la fin du match a été entachée par des jets de sièges de la part des supporters liégeois. Delaney a cependant connu pire.

Pendant le match, les choses se sont gâtées. Et Delaney ne s'est pas laissé faire. Dans le passé, Anderlecht manquait d'un tel type, capable de se mettre dans la peau de l'adversaire. "(rires) J'adore ça ! Pour moi, ce genre de match est synonyme de cœur, de courage, de combat.... Je ne sais pas combien de cicatrices et d'os cassés j'ai déjà eu lors de ce genre de derby".

Mais bien sûr, ce qui s'est passé à la fin en tribunes n'avait pas sa place dans un stade de football. "C'est malheureux qu'une telle chose se produise. Mais j'ai déjà connu bien pire. Au Danemark, ils nous ont même jeté des rats et d'autres choses mortes. J'ai déjà vécu un véritable enfer sur le terrain".

Anderlecht arrivera dimanche "avec le couteau entre les dents"

Mais le plus important, c'est que son équipe se soit qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique : "Cette fois, nous n'allions pas laisser passer notre chance. Nous en avons suffisamment parlé ces derniers jours. Nous avons tenu bon. Et les supporters étaient derrière nous. L'ambiance qui régnait lorsque nous nous sommes alignés pour le coup d'envoi était géniale !"

Delaney a également évoqué le match de dimanche, toujours contre le Standard mais cette fois en championnat : "Le match de Coupe était-il le plus important ? Il y a 50 minutes, c'était le cas mais désormais, on est concentré sur celui de dimanche et nous arriverons à nouveau au coup d'envoi avec le couteau entre les dents".