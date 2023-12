Gros coup de gueule des autorités après les débordements des supporters : "J'en ai marre"

Le Clasico a une nouvelle fois provoqué des débordements entre supporters à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Le CEO de la Pro League a exprimé un coup de gueule.

Les tristes débordements survenus lors du Clasico en Coupe jeudi soir a ramené sur la table la question de l'interdiction des supporters visiteurs lors des matchs à risques.

"J'en ai marre", a lâché Lorin Parys dans un entretien accordé à la Dernière Heure avant de rappeler que la Pro League réagissait plus rapidement et de façon "plus sévère" à ce genre de situation.

Pas de supporters visiteurs lors des prochains Clasicos ?

"On a prononcé l’équivalent de 300 ans d’interdits de stades, on a alourdi les peines", a ajouté le CEO de la Pro League avant de rappeler qu'il existait trois types d'interdictions dont un prononcé par l'institution elle-même.

Il a également évoqué la possibilité de demander à la police d'effectuer des fouilles plus approfondies lors des rencontres afin "d'amener des sanctions plus sévères et de montrer l'exemple aux supporters".

Vers une interdiction des supporters visiteurs pour les prochains Clasicos ? Lorin Parys reste mesuré et ne veut pas punir "une majorité pour une minorité" tout en restant ouvert au dialogue avec les polices locales.