🎥 Huit cartes rouges, des bières lancées sur le terrain, le choc de D1B dérape complètement

La rencontre entre le Beerschot et Deinze a été plus qu'animée. Entre les deux équipes, cela a même continué après le coup de sifflet final.

En cas de victoire cette après-midi face à Deinze, le Beerschot pouvait devenir champion d'automne. Pas grand chose à signaler en première période, si ce n'est l'exclusion de Thibaud Verlinden. Pour le reste, le premier acte a été assez calme, tout le contraire du deuxième.

Dès la reprise, les Rats ouvraient le score en infériorité numérique. Assez logiquement, Deinze est revenu dans la partie quelques minutes plus tard. C'est là que le match a commencé à déraper. Frustrés du cours des événements, les Beerschotmen étaient réduits à neuf suite à la deuxième jaune de Mardochee Nzita.

50' Le Beerschot ouvre le score en infériorité numérique

57' Deinze égalise

60' Le Beerschot reçoit un deuxième carton rouge



Des montagnes russes d'émotions ! 😳 #BEEDEI pic.twitter.com/MhjUWvIzfv — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 10, 2023

Sur le banc, l'entraîneur Andreas Wieland voyait rouge lui aussi, tout comme ses adjoints Pacovski et Magerman. La tension augmentait encore un peu plus avec le 1-2 signé Gaëtan Hendrickx. Deinze tiendra son avance jusqu'au bout malgré l'exclusion de Kenneth Schuermans.

Le Beerschot perd la tête

Un pugilat inspirant pour les supporters, qui ont alors balancé des bières sur le terrain, touchant l'arbitre au passage. Le match a logiquement été interrompu pendant un quart d'heure.

⏱ 76’ | 1-2 || De match ontspoort. Supporters van Beerschot smijten projectielen op het veld en de scheidsrechter legt de match stil. Iedereen moet naar binnen. #BEEDEI — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) December 10, 2023

De manière assez surprenante, le nombre d'exclus n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final. Mais la fin de la rencontre sifflée, il restait encore quelques comptes à régler, si bien que Davor Matijas et Denis Prychynenko ont également écopé d'un carton rouge. Au classement Deinze revient à trois points de la tête, occupée conjointement par le Beerschot et Zulte Waregem.