Le Standard pas loin de prendre sa revanche : "En termes d'occasions, on était largement au-dessus"

Le Standard a livré une bonne prestation à Anderlecht. Mais les équipes se quittent finalement sur ce score de 2-2.

Après l'ouverture du score d'Anders Dreyer, on a cru à une bis repetita du match de Coupe, où Anderlecht, sans être flamboyant l'avait emporté 2-0 face à un Standard qui a gâché quelques occasions. Mais l'égalisation avant la mi-temps a tout changé, les Rouches ont même mené 1-2 grâce à Wilfried Kanga.

En interview d'après-match, le buteur liégeois reconnaissait une certaine frustration quant au résultat : "Ce match nul fait du bien mais on pouvait arracher cette victoire. On a été efficace, on a plusieurs occasions, quelques situations qu’on pouvait transformer en occasions. Mais voilà, On pouvait leur faire plus mal que ça, la victoire était à notre portée. Je ne suis pas vraiment pas satisfait du résultat, on pouvait les battre" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Un sentiment partagé par Nathan Ngoy : "Je pense qu'en termes d'occasions, surtout en première période, on était largement au-dessus. Il y avait largement la place, on est un peu déçus". Au classement, le Standard reste neuvième, à six points du top 6.