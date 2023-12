🎥 Un match héroïque de Thomas Kaminski et le retour de Sambi Lokonga : Luton proche de l'exploit contre City

Luton Town s'est incliné 1-2 contre Manchester City. Albert Sambi Lokonga a notamment fait son retour à la compétition.

Après avoir réalisé un match fou contre Arsenal (3-4), Luton s'incline à nouveau de justesse face à une locomotive de Premier League. Pourtant, Thomas Kaminski a sorti le grand jeu en première mi-temps. Le Diable Rouge a enlevé l'ouverture du score des pieds de Phil Foden (deux fois) et de Rodri.

Des parades d'autant plus cruciales que son équipe a fini par frapper la première juste avant la mi-temps. Kaminski s'est ensuite cru imbattable pour de bon quand sa transversale est venu l'aider pour repousser une frappe de Ruben Dias à l'heure de jeu.

Mais il n'a finalement rien pu faire sur les deux buts marqués coup sur coup par Bernardo Silva (62e) et Jack Grealish (65e). Luton s'incline donc 1-2 et reste dans la zone rouge, devant Burnley et Sheffield. Point positif tout de même avec l'entrée au jeu d'Albert Sambi Lokonga, blessé depuis la fin du mois de septembre, pour le dernier quart d'heure.