Voici le joueur le plus décisif de la Pro League

Le Sporting d'Anderlecht se porte bien et en particulier grâce à un homme. Anders Dreyer est ultra-décisif pour les Mauves.

Depuis le début de la saison, c'est le Danemark qui porte le Sporting d'Anderlecht que ce soit en dehors et sur le terrain. Quand il s'agit d'aligner les stats et d'être décisif, les Mauves peuvent compter en particulier sur un homme : Anders Dreyer.

Après 15 rencontres de championnat disputées, il compte déjà onze buts auxquels il faut également ajouter deux passes décisives. Depuis le 30 septembre dernier, seules deux équipes ont échappé à la foudre danoise de Dreyer : Malines et La Gantoise. Et les deux équipes qui ont encaissé le plus de buts de sa part : OHL (3) et le Standard (2 dimanche).

Cette statistique fait de lui le joueur le plus décisif de la Pro League devant des joueurs qui ne sont pourtant pas en reste comme , Camero Puertas (actuel meilleur passeur du championnat) Mohamed Amoura, Aboubakary Koita ou Kevin Denkey (actuel meilleur buteur).