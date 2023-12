Hendrik Van Crombrugge titulaire pour maintenir Genk en Europe ? C'était bien possible, mais...

Pressenti titulaire, Hendrik Van Crombrugge ne pourra pas tenir sa place en Conference League, contre Cukaricki. Maarten Vandevoordt sera bien dans les cages.

Puisqu'il a disputé deux rencontres de Coupe d'Europe depuis le début de saison, on pouvait se poser la question. Et si Wouter Vrancken instaurait une sorte de tournante en Conference League et qu'Hendrik Van Crombrugge était titulaire dans le match décisif contre Cukaricki ?

Pour rappel, les Limbourgeois ne sont pas encore éliminés, mais doivent espérer un exploit : une victoire contre les Hongrois combinée à une défaite de Ferencvaros contre la Fiorentina serait le seul scénario permettant à Genk de passer l'hiver européen.

Pour cette rencontre importante, Van Crombrugge était pressenti par la presse néerlandophone pour débuter dans les cages. Il n'en sera rien, puisque l'ancien portier d'Anderlecht souffre toujours de l'épaule après une mauvaise chute lors du match contre la Fiorentina, d'après Het Belang van Limburg. Maarten Vandevoordt tiendra donc bel et bien son rang.