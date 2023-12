Jan Vertonghen investit pour... sauver le terrain d'Anderlecht !

Le défenseur central va investir dans Raw Stadia, entreprise spécialisée dans la technologie du gazon. Anderlecht serait en discussions avec l'entreprise pour s'équiper de ses services.

Lors de la dernière journée, le Sporting d'Anderlecht a affronté le Standard sur un terrain particulièrement difficile. Depuis le début de la saison, les Mauves sont aux prises avec leur pelouse et ne parviennent pas à l'avoir dans le meilleur de ses états.

Raw Stadia et son fondateur, Jan Stryckers, dans une interview accordée à De Tijd dans le nord du pays, ont confié à quel point il était important pour un sportif, peu importe sa discipline, d'avoir une bonne surface de jeu. "Le lien entre la surface d'un terrain sportif et la condition physique est bien trop sous-estimé.

Une cinquantaine de clubs travaillent déjà avec l'entreprise belge, dont Arsenal, Liverpool, Tottenham et Leipzig, mais aussi le Racing Genk, La Gantoise et même l'Union Belge et l'UEFA. Pour ces services, les clubs paient entre 15.000 et 50.000€ par an, toujours selon le média néerlandophone.

Raw Stadia organise désormais une levée de fonds de 1.5 million d'euros pour la commercialisation de sa formule logicielle. Jan Vertonghen compterait investir dans l'entreprise afin de participer à son développement... et au sauvetage du terrain d'Anderlecht, puisque c'est elle qui pourrait le faire dans les semaines et les mois à venir.