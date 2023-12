Le coup "dans le Mil" de Westerlo fatal à Eupen et Florian Kohfeldt ?

Eupen s'est incliné à Westerlo (2-0). Le match était terriblement important dans la lutte pour le maintien.

Premier match, première victoire avec Westerlo et première fois que le club sort de la zone rouge depuis le début du mois d'août : Rik De Mil a connu des débuts rêvés pour les Campinois face à Eupen (2-0). Avec ce six sur six lors des deux derniers matchs, Westerlo dépasse donc...Eupen au classement.

Les mines étaient basses du côté des Pandas : "Je fais la même analyse que ces dernières semaines. Nous jouons bien et décrochons de grosses occasions, mais nous perdons toujours. Il est frustrant que nous continuions à faire des erreurs stupides" notait l'entraîneur Florian Kohfeld, dans des propos relayés par Sporza.

Avec 5 petits points pris sur les 13 derniers matchs, la position du coach est de plus en plus fragilisée. Mais Rune Paeshuyse confirme l'unité du groupe : "Ce n’est pas facile mentalement, nous n’allons pas mentir à ce sujet. Cette période compliquée n'est certainement pas la faute de l'entraîneur. Nous sommes toujours derrière lui et les joueurs doivent maintenant le montrer sur le terrain". Il reste deux matchs au Pandas pour inverser les choses avant la trêve, contre l'Union Saint-Gilloise puis à Louvain.