De critiqué à Diable Rouge potentiel : où s'arrêtera cet Anderlechtois ?

La prestation de Killian Sardella ce dimanche au Bosuil a épaté tout le monde. Le back droit du RSCA a disputé son meilleur match en Mauve.

Killian Sardella était le meilleur homme sur le terrain dimanche face à l 'Antwerp. Une prestation référence, tant sur le plan offensif que défensif, avec des montées amenant le danger et des tacles bien sentis pour empêcher des actions anversoises.

Un match qui s'inscrit comme l'apothéose d'une excellente saison. Killian Sardella n'est plus le défenseur timoré, peu sûr de lui et - surtout - prompt aux grossières erreurs qu'il était il y a quelques années. S'il peut encore avoir l'un ou l'autre "trou d'air", c'est désormais devenu anecdotique, et pas la première chose à laquelle on pense en citant son nom.

Sardella n'est plus la tête de Turc

Depuis ses débuts en 2019, Sardella a mangé son pain noir. Bien souvent, il était pointé du doigt par les supporters comme l'un des jeunes surgis lors du fameux "Trust the process" de Vincent Kompany mais n'ayant pas le niveau pour faire partie du noyau A. Technique hésitante, "floches", absence d'apport offensif : Killian Sardella n'était clairement pas convaincant.

© photonews

C'est le jour et la nuit avec le back droit qu'en a fait Brian Riemer. Sardella a renvoyé Louis Patris... en U23. Un concurrent à 3,5 millions d'euros, promis à une place de titulaire à son arrivée : personne n'imaginait cela. Avec 38 matchs sous Riemer, Killian Sardella est incontournable. "Il a été très critiqué, mais réussit une saison incroyable. Le monde extérieur voit désormais ce dont il est capable !", se réjouissait le coach anderlechtois après le match au Bosuil.

Reste à voir maintenant où se situent les limites de Sardella. Le voit-on en ce moment évoluer à son plafond, voire en surrégime, ou peut-il continuer à progresser ? À 21 ans seulement, qui sait, même s'il n'a jamais été considéré comme un "diamant brut" que l'Europe s'arrache.

Et si Tedesco prenait des notes ?

Killian Sardella est international espoir confirmé. Se peut-il qu'à l'avenir, il passe l'ultime palier... et devienne Diable Rouge ? On imagine déjà les réactions à cette idée. Mais est-elle si folle ? Domenico Tedesco semble tâtonner pour trouver une doublure crédible à Timothy Castagne, au point d'aligner Zeno Debast au back droit (et contrairement à ce que certaines réactions un peu trop enthousiastes ont fait croire, non, ce n'était pas l'idée du siècle).

Ameen Al-Dakhil a également goûté à ce poste, et voilà que le joueur de Burnley est désormais en tribune. Thomas Meunier semble partir d'un peu loin pour ressurgir du diable vauvert. Maxim De Cuyper n'est même pas sélectionné pour évoluer à son "vrai" poste, arrière gauche. Bref : il y a une place à prendre. Rien n'indique qu'elle sera prise par Sardella, qui n'est certainement pas en haut de la liste de Tedesco. Mais n'écarquillez pas (trop) les yeux si cela venait à se passer...