Catastrophe pour le KV Ostende, sévèrement sanctionné

L'Union Belge a communiqué officiellement ce mercredi que le KV Ostende se verrait imposer une déduction de 3 points au classement en Challenger Pro League. La commission des licences a en effet déterminé que le KVO n'avait pas rempli ses obligations en matière d'ONSS et de dettes fédérales.

Les transferts concernés sont ceux de l'attaquant Juan David Fuentes Garrido, arrivé du FC Barcelone l'été dernier, et du défenseur Mateo Barac, arrivé de Samara. En outre, le KVO n'a pas fourni la preuve du paiement des cotisations sociales et du précompte mobilier du mois d'octobre ainsi que la déclaration de TVA de septembre.

Déjà interdit de transferts, Ostende se retrouve désormais à la dernière place du classement en Challenger Pro League.

The Licensing Commission has decided, in accordance to the RBFA regulations, to impose a 3 points deduction to KV Oostende.



