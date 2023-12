Qui pour remplacer Zeno Debast ? Les options de Brian Riemer

Anderlecht sera privé de Zeno Debast, suspendu, ce samedi face au Racing Genk. Une absence qui pourrait s'avérer dommageable.

On le sait : Anderlecht se cherche un défenseur central capable de suppléer en cas de besoin Zeno Debast ou Jan Vertonghen (Brian Riemer en parlait ici). En attendant, le coach du RSCA va devoir parer au plus pressé ce samedi pour remplacer Debast, suspendu. Il a détaillé ses options ce vendredi en conférence de presse, chacune avec leurs avantages et désavantages.

Killian Sardella, le plus plausible ?

La première option est de placer Killian Sardella dans l'axe, un poste qu'il a déjà occupé avec brio sous Brian Riemer. "Mais Killian est brillant au back droit ces dernières semaines : est-ce que je veux changer cela, ou tenter autre chose dans l'axe ?", s'interroge le Danois. Car faire glisser Sardella aux côtés de Vertonghen implique de choisir un back droit, et Louis Patris ne convainc pas.

© photonews

"Pour moi, Killian Sardella est devenu l'un des meilleurs backs droits du championnat cette saison. Je ne vais pas dire que j'ai été surpris, mais plutôt surpris de la vitesse à laquelle il a haussé son niveau de jeu", ajoutait ensuite Riemer au sujet de son jeune latéral. "Je sais qu'avant mon arrivée, il a connu des moments difficiles. Mais il a travaillé très dur pour atteindre son niveau actuel et est récompensé". Se passer d'un back droit à ce niveau pour compenser une absence dans l'axe déplacerait donc le problème, car Sardella n'a aucune doublure convaincante...

N'diaye, Diawara... Delaney ?

Une autre option serait de placer aux côtés de Jan Vertonghen un joueur moins habitué à jouer dans l'axe de la défense, mais connaissant le poste. Moussa N'diaye a joué en défense centrale à son époque barcelonaise, comme l'a rappelé Riemer. "Il ne l'a pas fait depuis longtemps, mais c'est une option", précise-t-il. Tout comme Amadou Diawara, cité par un de nos confrères mais qui n'a pas l'air d'être envisagé.

La surprise pourrait s'appeler Thomas Delaney. Le Danois a déjà joué dans l'axe de la défense... mais Brian Riemer pourrait aussi le garder en cas de second coup dur, à savoir une absence de dernière minute de Jan Vertonghen (lire ici). Delaney viendrait alors amener son expérience bien nécessaire. Affaire à suivre sur ce plan.

Les jeunes Lapage et Lissens attendent leur heure

Amando Lapage et Lucas Lissens, enfin, ont été nommément cités par Brian Riemer parmi les options possibles. "Sont-ils prêts ? Avec les jeunes, vous ne savez jamais vraiment répondre à cette question avant de tenter le coup. Mais je dirai ceci : depuis que je suis à Anderlecht, les jeunes de Neerpede m'ont rarement déçu", lance le coach anderlechtois. "La question est de savoir si c'est le bon moment ou pas pour les lancer".

Lissens avait laissé une bonne impression en Coupe de Belgique, et est une option crédible, mais voir Amando Lapage faire ses grands débuts face à un adversaire aussi dangereux que le Racing Genk serait surprenant. Et l'inquiétude qui entoure Jan Vertonghen pourrait bien forcer la main de Brian Riemer : c'est une chose d'aligner Lissens aux côtés d'un défenseur central d'expérience comme Vertonghen, c'en serait une autre de devoir l'aligner aux côtés d'un défenseur central "de fortune" comme Sardella ou Delaney...