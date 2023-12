Départ imminent au Club de Bruges ?

Le Club de Bruges a publié le noyau retenu par Ronny Deila pour ce match, le dernier de 2023. Face à l'Union, les Brugeois feront sans Tajon Buchanan.

Le latéral canadien est concerné par un départ cet hiver. Il est cité sur les tablettes de l'Inter Milan, mais aussi du Benfica et d'Aston Villa.

Buchanan avait déjà été écarté avant le match face au RWDM. Une décision qui avait été prise "de commun accord".

Comme annoncé, Nielsen et Ordonez sont blessés.

Your last 💙🖤 squad of 2023. #CLUUSG