Arthur Vermeeren donne des détails sur son futur transfert et ses priorités

Un départ semble inévitable pour Arthur Vermeeren, même si cela sera probablement pour l'été prochain. Le jeune Diable Rouge a la tête sur les épaules et sait ce qu'il veut.

Arthur Vermeeren (18 ans) est l'un des joueurs les plus convoités d'Europe en ce moment, et un transfert sera presque une certitude l'été prochain. Le jeune talent de l'Antwerp l'a reconnu lui-même. "Probablement, oui. J'en ai déjà parlé avec mes parents et mon entourage. Et nous sommes tous d'accord : le choix doit être parfait. La première condition sera de jouer", déclare Vermeeren dans Het Laatste Nieuws.

"Je ne veux pas forcément aller dans le plus grand club qui soit, je veux un club où on me promette du temps de jeu. Un autre pays, une autre langue, ça ne me fait pas peur", assure-t-il ensuite. "Quand vous jouez, c'est plus facile de gérer le fait d'être seul dans un nouveau pays, je pense". Quel que soit le club où Vermeeren signe l'été prochain, il sera donc choisi avec précaution.

"Je veux avoir une discussion avec l'entraîneur au préalable, savoir ce qu'il pense de moi, ce que sont ses projets. Si ça ne me correspond pas, à moi et à mon père, alors ça n'ira pas", conclut le jeune anversois. "Je ne déciderai jamais seul, j'écouterai toujours mon père. Tout ira bien".