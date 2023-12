Bonne nouvelle au RWDM en vue de la lutte pour le maintien

Le RWDM a terminé 2023 à la 13e place du classement de Pro League, c'est à dire dans la zone rouge.

Durant le stage hivernal qui se déroulera du 6 au 12 janvier à Séville, Claudio Caçapa et son staff auront du travail. Le RWDM a perdu trop de points lors de cette première partie de saison.

Mais aussi, le club molenbeekois avait perdu beaucoup de joueurs. La Dernière Heure annonce alors une bonne nouvelle : Alexis De Sart, Sambu Marsoni, Florian Le Joncour et Mickaël Biron seront de retour de blessure lors du stage.

Caçapa pourra également compter sur Pierre Dwomoh, Jonathan Heris et Jeff Reine-Adélaïde. Kylian Hazard est toujours blessé et ne sera de retour qu'en mars. Luis Segovia et William Klaus, deux titulaires, ne seront quant à eux pas disponibles car blessés récemment.