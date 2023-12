Mauvaise nouvelle pour Charleroi avant de partir en stage

Les Zèbres voient un nouveau joueur se rendre à l'infirmerie pour plusieurs semaines. Une nouvelle qui a de quoi faire grincer des dents.

Après Isaac Mbenza, Stefan Knezevic et Marco Ilaimaharitra, l'infirmerie du Sporting de Charleroi va encore s'agrandir et surtout accueillir un joueur pour une longue durée.

En effet, après avoir contracté une blessure face à Malines, Ryota Morioka avait quitté le terrain avant la mi-temps. Selon la Dernière Heure, le joueur souffrirait d'une déchirure à la cuisse gauche.

On compte désormais son absence en nombre de semaines et on croise surtout les doigts côté carolo alors que la reprise est déjà dans un peu plus de deux semaines.