Dirk Kuyt et la Belgique, un souvenir qui rendra nostalgiques les supporters du Standard

Dans sa grande carrière de joueur, Dirk Kuyt n'a affronté qu'une seule équipe belge : le Standard. Les Rouches n'en gardent pas un bon souvenir, mais cette période les rendra certainement nostalgiques.

C'est désormais officiel, Dirk Kuyt est le nouvel entraîneur du Beerschot. Une petite surprise de voir l'attaquant aux 104 sélections avec les Pays-Bas et aux 285 matchs avec Liverpool débarquer en deuxième division belge, qui témoigne de la grandeur du projet du club anversois, à la lutte pour le titre en Challenger Pro League.

Comme entraîneur, Kuyt (43 ans) n'a connu que deux expériences. Une première, plutôt positive, avec les U19 de Feyenoord. Une seconde, nettement plus compliquée, avec ADO Den Haag. Il a résisté 17 matchs, moins de cinq mois. Sa venue au Beerschot peut donc lui permettre de véritablement lancer cette seconde carrière, dans le projet ambitieux des Rats.

Celui qui a aussi porté les couleurs de Feyenoord, Utrecht et Fenerbahçe n'était venu qu'une seule fois - sportivement, du moins - sur le sol belge. C'était contre le Standard, avec Liverpool, en tours préliminaires de Ligue des Champions. Les Rouches en gardent un souvenir particulier.

Le jour où Dirk Kuyt anéantissait l'exploit du Standard

Le temps où le Standard occupait la tête du football belge est révolu depuis la saison 2009-2010, où le club liégeois perdait sa couronne après deux saisons de règne. Une année plus tôt, en 2008-2009, le Standard vient de remporter son premier titre et dispute les préliminaires de Ligue des Champions.

Le sort ne fait pas dans la dentelle, puisque c'est Liverpool, demi-finaliste de la dernière édition et vainqueur pour la cinquième fois en 2005 (6 en 2018-2019), qui se rend à Sclessin. Les Reds alignent une véritable armada dès le match aller : Pepe Reina, Daniel Agger, Jamie Carragher, Alvaro Arbeola, Xabi Alonso, Robbie Keane, Fernando Torres et Dirk Kuyt sont titulaires, Steven Gerrard montera à l'heure de jeu.

© photonews

Pourtant, dans une ambiance des grands soirs, les Rouches font plus que de la résistance. 0-0 score final, et les regrets sont dans les rangs liégeois, puisque Dante a manqué un penalty en première période.

Le retour, à Anfield, est une autre paire de manches. Le Standard subit davantage, mais là aussi, se procure des occasions de créer la surprise. 0-0 après 90 minutes, 0-0 après 105 minutes, 0-0 après 115 minutes. Les tirs au but sont proches, jusqu'à ce centre de Ryan Babel de la gauche, propulsé au fond des filets par un Dirk Kuyt esseulé au second poteau (118e).

La sentence est cruelle, le Standard est battu avec les honneurs dans un Anfield qui ne s'y trompe pas et applaudit les Liégeois. Reversés en Coupe UEFA, les Rouches battront Everton, Séville, la Sampdoria et Stuttgart, avant de sortir en 1/16es de finale contre un Sporting Braga impressionnant à domicile, et d'empocher un second sacre consécutif quelques semaines plus tard. Une époque qui rendra certainement nostalgiques les supporters liégeois.