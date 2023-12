Le Standard serait proche de signer un milieu de terrain très demandé !

Pourtant déjà bien fourni dans ce secteur de jeu, le Standard de Liège serait proche d'enrôler un milieu défensif, Tyreeq Bakinson.

On le sait, le mercato de Fergal Harkin sera compliqué. Le directeur sportif du Standard va une nouvelle fois composer avec un budget réduit et devra saisir les bonnes opportunités. On le sait aussi, le club liégeois a de plus en plus tendance à piocher Outre-Manche, ou en tout cas dans des pays anglophones.

Selon les informations du réputé Fabrizio Romano, les Rouches seraient très proches d'accueillir un milieu de terrain défensif venant de Sheffield Wednesday, Tyreeq Bakinson (25 ans).

Le Londonien, qui n'a jamais évolué qu'en D2, D3 et D4 anglaise, vivrait sa première expérience à l'étranger, ainsi que sa première expérience en première division.

Titulaire les saisons précédentes, il n'a disputé que sept matchs de Championship cette saison. Il a disputé deux autres rencontres en EFL Cup, coupe anglaise interdite aux équipes de Premier League, lors desquelles il a inscrit un but.

Les supporters de Sheffield Wednesday le décrivent comme un joueur à haut potentiel, qui manque cependant encore de régularité pour franchir un cap. Toutefois, le journaliste italien précise que le joueur était très demandé cet hiver, sans préciser quels clubs étaient à l'affût. Son prix est estimé à 500.000€.