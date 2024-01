Un grand talent belge tout proche du top européen

L'avenir du football belge s'écrit d'ailleurs déjà maintenant. De nombreuses jeunes pousses font objet de convoitises de la part de prestigieuses écuries.

Stanis Idumbo Muzambo fera peut-être partie du futur de notre football. Formé au Club de Bruges puis à La Gantoise, le milieu offensif âgé de 18 ans évolue désormais chez les U21 de l'Ajax Amsterdam, en D2 néerlandaise. International U19 avec la Belgique, il compte 3 buts en 11 matchs joués cette saisons avec les Ajacides.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Muzambo se rapproche du FC Séville. Cela ne serait plus qu'une question de temps avant que l'accord soit finalisé.

🚨⚪️🔴 EXCL: Sevilla are close to reaching the agreement to sign 2005 born Belgian midfielder Stanis Idumbo Muzambo from Ajax.



Agreement being closed on permanent deal, still waiting on some details then player will travel to Spain as soon as agreed.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/QEscO43MfU