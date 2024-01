La terrible soirée de cet ancien de Pro League : "Des menaces de mort envers ma famille"

Thomas Henry a vécu une soirée contrastée, mais qui s'est très mal terminée. L'attaquant français a marqué un but, mais manqué le penalty décisif en fin de match et est désormais la cible d'injures de la part de supporters.

Thomas Henry (29 ans) a vécu une année 2023 gâchée par une très grave blessure, mais est désormais de retour sur les terrains. Et depuis qu'il rejoue avec le Hellas Vérone, l'ancien buteur d'OHL reprend ses bonnes habitudes, avec deux buts en décembre et désormais un but ce samedi face à l'Inter Milan.

À peine monté au jeu, Henry a trouvé le chemin des filets et égalisé face au Nerazzurri (lire ici). Malheureusement, la suite sera moins heureuse : alors que l'Inter menait au score, le Hellas a obtenu un penalty dans les derniers instants du match... et Thomas Henry a manqué son envoi, tirant sur le poteau.

Après la rencontre, l'attaquant français s'est exprimé sur les réseaux sociaux et révélé que sa famille subissait des menaces de mort et des insultes. "A toutes les personnes qui pensent connaître le football mieux que quiconque et qui insultent ma famille en leur souhaitant la mort, j'espère qu'un jour, vous trouverez la paix dans votre petite vie", écrit Henry.

"Un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu marques, un jour tu échoues. Je suis fier d'avoir pu marquer mon second but dans ce stade après une rupture des ligaments", souligne ensuite Thomas Henry.