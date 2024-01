Un retour très attendu en D1A : "L'Arjen Robben du Aldi est bientôt de retour"

Nikola Storm travaille à son retour depuis de longues semaines maintenant. Il a enfin reçu le feu vert pour passer à l'étape supérieure.

Le retour de Nikola Storm (29 ans) avec le KV Malines, c'est pour bientôt ou presque. Absent depuis début novembre suite à une blessure au ligament, il a pu reprendre la course en ce début d'année 2024. "J'étais heureux comme un gosse quand j'ai enfin pu remarcher", sourit-il dans la Gazet van Antwerpen. "J'ai pu courir sans douleur et sans réaction. C'est bon signe".

L'ailier manque aux Sang & Or, qui vivent une saison compliquée. Jusqu'à sa blessure, il peinait toutefois à trouver son meilleur niveau avec un but et un assist seulement en 13 matchs. "J'espère être de retour entre la mi et la fin février", temporise Storm, qui promet tout de même de revenir au mieux de sa forme.

"Oui, vous allez certainement revoir "l'Arjen Robben du Aldi" revenir à son meilleur niveau", plaisante Nikola Storm, en référence à son crochet-frappe "signature", qui rappelle celui du légendaire néerlandais. "Je me donne entre un et quatre matchs pour revenir au top".