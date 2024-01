Charles De Ketelaere a désormais tout pour prendre sa revanche sur l'AC Milan

Charles De Ketelaere est prêté cette saison à l'Atalanta par l'AC Milan. Après une première saison très compliquée en Italie, le Diable Rouge semble s'acclimater et pourrait même rester du côté de Bergame dans les années à venir. Ce mercredi soir, il retrouve l'AC Milan, en Coupe d'Italie.

Le transfert de Charles De Ketelaere à l'AC Milan a été une véritable saga. Le prodige brugeois était pisté par d'autres clubs, notamment Leeds. Le Club de Bruges, conscient de la forte cote du joueur, a tout fait pour en retirer la plus belle somme possible et le valoriser tant et plus. Au terme d'âpres négociations, qui auront les Rossoneri multiplier les offres, De Ketelaere a finalement rallié la Lombardie pour 36,5 millions d'euros. Un record pour le Club de Bruges.

La première saison de De Ketelaere à Milan : un échec

CDK arrive au sein d'un effectif à la forte concurrence, qui vient de remporter le Scudetto et qui nourrit de grandes ambitions en Ligue des Champions. Mais si Paolo Maldini et Felipe Massara ont fait des pieds et des mains pour le recruter, ce n'est pas pour le laisser sur le banc. Très rapidement, il enchaîne les montées au jeu et est titulaire pour la première journée de Ligue des Champions.

Ses débuts, hésitants, sont largement - et logiquement - pardonnés. Le joueur est loin de Bruges et la patience prônée par l'ensemble du staff et de la direction sportive milanaise traduit une confiance faite en ses qualités.

Malheureusement, au fil des matchs, on se rend compte que la marche était trop haute pour De Ketelaere. Son assist face à Bologne en août sera finalement son seul geste décisif de la saison. Les doutes et critiques émis par la presse italienne pleuvent. Stefano Pioli et Paolo Maldini ont beau prendre la défense du Belge, il ressemble déjà selon certains à une erreur de casting.

Un été mouvementé pour De Ketelaere

Sur 40 apparitions, De Ketelaere n'aura donc montré son talent que par trop rares bribes. Le coach Stefano Pioli informe sa direction qu'il ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Dans le même temps, Maldini et Massara - critiqués pour les transferts de De Ketelaere et Origi - quittent le club.

Ce qui devait arriver, arriva : lors du mercato estival, il est prêté à l'Atalanta Bergame. Si sa première saison à Milan est un échec, comme il y en a eu beaucoup d'autres dans de telles circonstances, son arrivée à l'Atalanta fait office d'opportunité attendue pour se relancer. C'est un peu dur pour un joueur seulement âgé de 22 ans, mais c'est la loi du très haut niveau.

A l'Atalanta, De Ketelaere retrouve des couleurs

Et cette chance, De Ketelaere est bel et bien en train de la saisir. Pour son premier match sous les couleurs de l'Atalanta, il marque face à Sassuolo après son entrée au jeu à la mi-temps. Sur le mois de septembre, il donne deux assists en Serie A. Il marque également face au Rakow en Europa League. De quoi se mettre les supporters et observateurs de la Dea dans la poche : il remporte le titre de joueur du mois.

De Ketelaere s'est déjà bien adapté au jeu de l'Atalanta, mais connait un petit creux jusqu'à décembre. Ensuite, comme pour montrer que les doutes n'étaient plus permis, il donne un assist lors de la victoire 3-2 contre...l'AC Milan. Il récidive la semaine suivante, avec 1 but et 1 assist en une vingtaine de minutes face à la Salernitana. Mis sur le banc pour la première fois de la saison face à Lecce, il réalise ensuite une superbe prestation en Coupe d'Italie contre Sassuolo en marquant un doublé et en donnant une nouvelle passe décisive.

L'AC Milan va-t-il s'en mordre les doigts ?

La saison de De Ketelaere est désormais bien lancée. Il est devenu un joueur très important pour le coach Gian Piero Gasperini, qui lui a fait confiance dès le début et voit en lui de belles promesses pour la seconde partie de saison.

Et pour plus longtemps ? Dans la foulée de son très bon match face à Sassuolo, De Ketelaere a vu la presse italienne annoncer que l'Atalanta pourrait activer l'option d'achat - fixée à 22 millions d'euros - comprise dans son contrat. "Le choix est entre les mains de l'Atalanta. Charles s'y sent bien et nous verrons ce que l'avenir nous réserve", a déclaré dans la foulée l'agent du joueur, Tom De Mul.

Ce mercredi soir, De Ketelaere retrouvera l'AC Milan en Coupe d'Italie. Des retrouvailles évidemment fort attendues au vu du contexte. Le club milanais pourrait bien regretter d'avoir jeté le Belge un peu trop vite en pâture...