Crève-cœur pour Axel Witsel : le Real Madrid file en finale de la Supercoupe d'Espagne après un scénario dingue !

Le Real et l'Atlético Madrid disputaient une demi-finale de Supercoupe d'Espagne ce mercredi soir. La rencontre a tenu toutes ses promesses.

Duel entre les deux géants madrilènes, qui devaient se départager pour savoir qui allait affronter le vainqueur de FC Barcelone - Osasuna en finale de Supercoupe d'Espagne.

Une fois n'est pas coutume : Diego Simeone, le coach de l'Atlético, décidait de mettre le Belge Axel Witsel sur le banc. Les spectateurs de l'Al-Awwal Park, en Arabie Saoudite, ont vécu une rencontre riche en rebondissements.

Axel Witsel éliminé de la Supercoupe d'Espagne

Dès la 7e minute de jeu, l'Atlético ouvre le score via Hermoso. Le Real répond via Rudiger (20e). La Casa Blanca passe devant grâce à Mendy (30e), mais Griezmann - qui devient le meilleur buteur de l'histoire du club - égalise peu après. 2-2 à la pause, et c'est très loin d'être fini.

Sur une boulette de Kepa, Morata fait 3-2 à la 78e et pense ouvrir le chemin vers la finale. Mais Carvajal égalise à 5 minutes du terme (3-3). Axel Witsel monte à la 90e, juste avant la prolongation. Après 15 minutes sans but, l'Atlético craque. Savic marque contre son camp sous l'impulsion de Joselu (116e), puis Brahim Diaz fait 5-3 en marquant dans un but vide (120e + 2). Un match de fou, qui n'aura pas tourné à l'avantage de Witsel et de ses compères.