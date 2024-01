Maxime Lestienne, joueur le plus décisif du monde en 2023 : "Ce n'est pas le même niveau, mais..."

A Singapour, Maxime Lestienne s'éclate. L'ancien du Standard et du Club de Bruges vient de terminer l'année 2023 avec un total tout bonnement impressionnant.

A 31 ans, les plus belles années de la carrière de Maxime Lestienne sont derrière lui. L'ex joueur du Standard, du Club de Bruges et de Mouscron prend désormais du bon temps au Lion City Sailors FC, qui évolue en D1 de Singapour.

Véritable star dans le pays, Lestienne continue bien de jouer au football, et ça lui réussit plutôt bien. En 2023, il a marqué 25 buts et délivré 22 passes décisives. Il a donc été 47 fois décisif, ce qui fait de lui le joueur au plus haut total...dans le monde entier, devant des énormes noms tels que Cristiano Ronaldo et Harry Kane.

Le Belge a accordé une interview à Transfermarkt. "Si j'étais au courant ? Non. C’est mon agent qui me l’a dit. J'étais un peu étonné. Ce n’est pas le même niveau, mais ça fait quand même plaisir d’être devant eux, au moins une fois dans sa vie. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se le permettre."

Maxime Lestienne, roi de Singapour

Il a ainsi expliqué sa réussite à Singapour. "Avant d’arriver à Singapour, j’étais un peu dégoûté du football. Mais ici, j’ai repris confiance en moi. On ne m’a pas mis de pression. Pourtant, généralement, quand un joueur européen arrive à Singapour, il est attendu, il doit montrer l'exemple, en faire beaucoup pour le club, etc. Moi je suis plus fort quand on ne me donne pas trop de consignes. J’ai beaucoup de libertés sur le terrain et c'est vraiment comme ça que je me sens bien."

"Pourquoi j'ai choisi de signer là-bas ? J'avais 29 ans, je cherchais un point de chute, mais je n’étais plus très motivé à jouer au football. Alors, avec ma femme, on s’est dit qu’il fallait trouver une dernière pige quelque part. Il y avait des clubs intéressés en Belgique et en Europe, mais on a cherché plus loin. J'aurais pu partir en Arabie Saoudite, mais le jour où je devais signer, l’offre de Singapour est arrivée (...) Je suis arrivé avec beaucoup de questions, par rapport au football et à la vie là-bas. Quand tu pars à l’autre bout du monde, tu ne sais pas à quoi t’attendre. On a pris un risque. Mais, franchement, je n’ai aucun regret."