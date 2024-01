Une CAN à la sauce Pro League : voici les joueurs à suivre...et les clubs qui risquent d'en payer le prix

La Coupe d'Afrique des Nations démarre ce vendredi soir. Plusieurs joueurs de Pro League représenteront leur sélection et voudront briller, rêvant de la victoire finale.

Mohamed Amoura (Union SG, Algérie)

On commence par le plus évident, le joueur qui a totalement explosé en une demi-saison de Pro League. Vous l'aurez deviné, on parle bien de Mohamed Amoura. Arrivé pour seulement 4 millions d'euros en provenance de Lugano, l'attaquant algérien s'est imposé à une vitesse éclair. Auteur de 17 buts en 25 matchs toutes compétitions, Amoura a impressionné en championnat mais aussi en Europe, avec notamment une masterclass lors de la victoire à domicile face à Liverpool. La CAN sera pour lui l'occasion de se montrer encore plus aux yeux de grands clubs, et de prétendre à la victoire finale au sein d'une Algérie qui figure parmi les favoris.

© photonews

Jean Thierry Lazare Amani (Union SG, Côte d'Ivoire)

Depuis son arrivée en provenance de Charleroi, Lazare Amani est devenu un pilier de l'Union SG. Si Alexander Blessin a décidé de lui confier de grandes responsabilités cette saison, ce n'est pas un hasard. Malgré quelques prestations en deça, l'Ivoirien reste une valeur sûre du championnat. Sa sélection avec la Côte d'Ivoire alors qu'il ne comptait qu'une seule apparition avec les Elephants est une belle récompense. Pour la CAN organisée à domicile, il voudra prendre du galon en sélection et franchir un palier dans sa carrière.

Joseph Paintsil (KRC Genk, Ghana)

Joseph Paintsil s'est imposé comme l'un des joueurs les plus dangereux du championnat belge. L'ailier ghanéen en est déjà à 9 buts et 5 assists cette saison. Ces prestations lui ont permis de démarrer plusieurs matchs avec le Ghana récemment, mais il n'est pas titulaire chez les Black Cats. L'occasion pour lui de le devenir cet hiver, et de remporter la première CAN du Ghana depuis 1982 !

Majeed Ashimeru (Anderlecht, Ghana)

Les saisons de Majeed Ashimeru se suivent et ne ressemblent pas. Sous Brian Riemer, il n'est plus qu'un joueur de rotation. Il ne compte que 244 minutes de jeu cette saison. Repris avec le Ghana malgré son faible temps de jeu, il ne compte que 3 sélections en équipe nationale. Une bonne CAN serait l'occasion pour lui de se relancer.

Denis Odoi (Club de Bruges, Ghana)

Lui aussi ne joue pas beaucoup en club cette saison. Seulement 900 minutes de jeu toutes compétitions confondues, et 3 titularisations en Pro League. Né à Leuven, Denis Odoi a senti le vent tourner en 2022 lorsqu'il a été sélectionné avec le Ghana. Cela lui a permis de participer à la Coupe du monde. Il compte 7 sélections avec les Black Cats. Tout comme Paintsil, il a été aligné lors du match amical du 8 janvier dernier face à la Namibie (0-0) et sera un joueur important.

Joris Kayembe (KRC Genk, RD Congo)

L'air de rien, Joris Kayembe a réussi sa transition réalisée cet été. Transféré de Charleroi vers Genk, il est devenu très vite un joueur sur lequel Wouter Vrancken se repose - avec plus de 1700 minutes de jeu cette saison toutes compétitions. Ancien Diable Rouge, Kayembe a depuis été sélectionné par la République Démocratique du Congo et a été titularisé plusieurs fois, notamment lors des qualifications pour la Coupe du monde.

© photonews

Bilal El Khannouss (KRC Genk, Maroc)

Vous l'aurez compris : Genk comptera énormément de joueurs absents suite à leur participation à la CAN. Bilal El Khannouss a fait ses débuts avec les Lions de l'Atlas lors du match pour la 3e place face à la Croatie à la Coupe du monde 2022. Le jeune milieu de terrain sera évidemment un joueur important du noyau marocain. Une bonne CAN lui permettrait d'encore élever sa cote auprès de grands clubs européens, qui le suivent de près.

Tarik Tissoudali (La Gantoise, Maroc)

Tarik Tissoudali est enfin de retour à son meilleur niveau. Après de longs mois de galère - presque un an - suite à une grave blessure, le voilà qui revient dans les plans d'Hein Vanhaezebrouck. Ses stats sont dignes d'un joueur qui met Emmanuel Gift Orban sur le banc : 15 buts et 6 assists en 33 matchs. Il est utilisé comme joker par Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.

© photonews

Raphael Onyedika (Club de Bruges, Nigeria)

Depuis son arrivée à Bruges à l'été 2022, Raphael Onyedika est devenu un joueur important. Cette saison, il est utilisé très (très) souvent par Ronny Deila - plus de 2300 minutes de jeu. Il compte également 4 sélections (deux titularisations) avec le Nigéria. Les Super Eagles, avec des joueurs comme Victor Osimhen - et malgré les absences de Victor Boniface et Paul Onuachu - sont vus par certains comme les grands favoris à la victoire finale.

La CAN : un casse-tête pour les équipes et coachs de Pro League

Terminont cette liste par une réfexion. Comme vous venez de le voir, la plupart des joueurs de Pro League repris lors de cette CAN évoluent dans une sélection candidate à la victoire finale. Etant donné que la CAN dure jusqu'à la mi-février, des clubs pourraient être privés de véritables piliers pendant une certaine période. Avec le risque de blessure, bien entendu. On comprend mieux Alexander Blessin lorsqu'il assume totalement ne pas vouloir qu'Amoura aille la CAN ou qu'Hein Vanhaezebrouck ne voie jamais la question d'un très bon oeil...