50 ans plus tard, la RDC peut-elle soulever la CAN...avec dans ses rangs un ancien Diable Rouge ?

Pour la République Démocratique du Congo, la CAN démarre ce mercredi soir. Les Léopards peuvent-ils renouer avec la victoire finale, tout pile 50 ans après leur dernier sacre ?

La République Démocratique du Congo sera l'une des équipes à suivre lors de cette Coupe d'Afrique des nations. Entraînée par le Français Sébastien Desabre - qui a réalisé le meilleur parcours dans la compétition avec l'Ouganda en 2019 -, la sélection peut nourrir de grandes ambitions.

Une RDC plus ambitieuse que jamais ?

La RDC sort pourtant d'un Championnat d'Afrique des Nations - à ne pas confondre avec la CAN - assez décevant. Les Léopards ont été éliminés dans un groupe composé de la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Ouganda.

Concernant les éliminatoires pour cette CAN 2024, les voyants sont plutôt au vert. Ils ont en effet terminé premiers de leur groupe - composé de la Mauritanie, le Gabon, et le Soudan. Ils n'ont perdu que deux rencontres, enregistrant 4 victoires en 6 matchs.

Enfin le retour sur le toit de l'Afrique ?

Les Léopards ont remporté à deux reprises la CAN. C'était en 1968, puis en 1974. Cela fait donc depuis tout pile 50 ans que la RDC attend un nouveau sacre. Ces dernières années ont été marquées par de grosses déceptions. Ils ne sont parvenus à rallier les demi-finales qu'à deux reprises depuis, en 1998 et 2015.

Cet hiver, la RDC est versée dans le groupe F. Elle affrontera la Zambie, la Tanzanie, mais aussi l'un des grands favoris à savoir le Maroc.

Joris Kayembe, un ancien Diable Rouge reconverti en Léopard

La République Démocratique du Congo aura plusieurs joueurs à suivre durant cette CAN. Plusieurs d'entre eux sont des noms bien connus du football belge : Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Edo Kayembe (ex-Anderlecht et Eupen), Rocky Bushiri (ex-Malines, Ostende, Eupen et STVV), Dylan Batubinsika (ex-Antwerp), Theo Bongonda (ex-Genk et Zulte Waregem).

On gardera également un oeil très attentif sur Joris Kayembe. Ancien Diable Rouge sélectionné à deux reprises, il a choisi la nationalité sportive congolaise il y a plus d'un an. Il est titulaire au poste de latéral gauche. En cas de grosse CAN, il pourrait à nouveau franchir un palier - allant dans le sens de son transfert cet été à Genk.