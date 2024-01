Salve de reports en Challenger Pro League

La 18e journée de Challenger Pro League est prévue ce week-end. Seulement, les conditions météorologiques forcent le report de plusieurs rencontres...

Ce vendredi matin, la rencontre entre Dender et le RFC Seraing a été reportée suite aux conditions météorologiques. Quelques heures plus tard, ce sont les deux rencontres Lommel - Beerschot et Francs Borains - KV Ostende qui subi le même sort.

D'importantes quantités de neige sont tombées ces derniers jours sur la pelouse du stade Robert Urbain. Les Francs Borains avaient fait appel à des volontaires pour déneiger le terrain. Finalement, comme l'explique la Dernière Heure, ces efforts n'auront pas porté leurs fruits.

L'arbitre, Dunken Van De Velde, est venu inspecter l'état du terrain ce vendredi. Ce dernier est malheureusement impraticable. 13e de Challenger Pro League, les Francs Borains seront donc mis au repos ce week-end et devront attendre pour affronter Ostende, lanterne rouge du championnat.