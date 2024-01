La réaction déconnectée de Balikwisha après la défaite du Standard contre la lanterne rouge

Le Standard s'est incliné face au KV Courtrai ce samedi, pour la première d'Ivan Leko. William Balikiwsha paraissait plutôt détaché à l'interview d'après-match.

Les premiers mots de William Balikwisha étaient tout de même pour les supporters, qui avaient répondu présent mais ont fini par devoir siffler leurs joueurs. "C'est un anniversaire gâché et on s'excuse auprès des supporters. Mais c'est un scénario qu'on ne s'imaginait pas du tout. Il nous a manqué ce grain de chance", résumé étonnamment le Standardman au micro d'Eleven Sports.

Il a tout de même paru manquer un peu plus que ça aux Rouches. "Nous avons bien préparé nos actions, mais sans concrétiser. Si notre défense a fait trop d'erreurs ? Je ne trouve pas, on a juste eu un moment de relâche et ils en ont profité, ça arrive. On a trop pris la confiance et on s'est relâché, ce sont des faits de match", relativise Balikwisha.

Ivan Leko a du travail au Standard

La patte Leko semblait perceptible d'emblée au stage, mais elle n'a pas suffi face au KV Courtrai. "On a manqué de conviction. Le coach nous a redonné la confiance, nous avons des principes de jeu très clairs désormais. Pendant 30 minutes, nous avons contrôlé le match", estime encore le médian liégeois. "Mais il manquait la réussite dans le dernier geste".

Pour William Balikwisha, les choses ne peuvent qu'aller en s'améliorant : "On découvre encore cet entraîneur et ses méthodes. Il manque encore ce petit quelque chose nécessaire pour performer", conclut-il.