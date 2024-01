Une nouvelle fois, Hein Vanhaezebrouck met la pression sur la direction de La Gantoise

Alors qu'il ne sait pas encore s'il sera l'entraîneur de La Gantoise la saison prochaine, Hein Vanhaezebrouck veut terminer son aventure sur une bonne note. Et pour cela, il lui faut des renforts.

Fortement touchée par les obligations internationales et les absences, La Gantoise a été battue par le KV Malines, ce vendredi. En conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck a fustigé le niveau de jeu de ses joueurs... avant de parler mercato.

Chaque été et chaque hiver, le T1 met publiquement la pression sur sa direction pour obtenir de nouveaux renforts. Et alors qu'il ne sait pas encore s'il sera toujours sur le banc de La Gantoise la saison prochaine, Vanhaezebrouck veut terminer son aventure sur une bonne note et réclame des nouveaux joueurs.

Comme Anderlecht, le Standard et les autres, La Gantoise veut un défenseur central

"Nous ne devons pas chercher d'excuses, mais nous avons trop peu d'options. Torunarigha et Watanabe nous manquent. Ces absences font que les autres joueurs ont des ennuis. Certains augmentent leur niveau en fonction de leurs partenaires sur le terrain. On savait que le mois de janvier serait difficile."

Comme énormément d'équipes en Pro League (Bruges, Anderlecht, Charleroi, Standard,...), La Gantoise cherche donc un défenseur central. Stefan Mitrovic, ancien de la maison, a été proposé à la direction. "Nous espérions un premier renfort avant le week-end. Nous poursuivons nos recherches et nous verrons la semaine prochaine si nous avons pu trouver quelqu'un" a conclu Vanhaezebrouck.