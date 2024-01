La Pro League a repris ses droits, les tirades assassines d'Hein Vanhaezebrouck aussi

Hein Vanhaezebrouck était furieux après la défaite de La Gantoise contre Malines. Le coach buffalo regrettait surtout les erreurs défensives des siens.

Une défaite contre Bruges en Coupe (0-1), une autre hier soir face à Malines : en quatre jours, La Gantoise a été vaincue à deux reprises à la Ghelamco Arena alors que cela ne lui était plus arrivé depuis avril. Certes, l'équipe était affaiblie suite aux départs de Malick Fofana et Gift Orban ainsi qu'aux absents dû à la CAN et à la Coupe d'Asie. Mais les erreurs défensives face aux Malinois sont tout de même alarmantes.

Hein Vanhaezebrouck n'a pas manqué de le pointer en conférence de presse : "Nous ne devons pas chercher d'excuses. Vous ne pouvez pas donner des buts de cette façon. Ces erreurs, excusez-moi, ne sont pas possibles à ce niveau. Pas même au niveau chez les U23 en Nationale 1. Cela arrive trop souvent chez certains. Même au White Star Lauwe (où il a joué et entraîné dans ses jeunes années), ils font des changements après cela".

🔓 | Bill Antonio met fin à 12 ans de disette pour le KV Mechelen au KAA Gent. 🙅 #GNTKVM pic.twitter.com/Asea0Wc9pE — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 19, 2024

Les ratés de La Gantoise

Sans le nommer, HVH vise notamment Ismaël Kandouss, auteur de l'intervention manquée à l'origine du but fatidique. Mais tout le monde a fini par en prendre pour son grade : "Nous avons les meilleures occasions, mais nous ne les concrétisons pas. Leur gardien y est pour quelque chose nos attaquants ont manqué d'efficacité. C'est dommage pour des garçons qui évoluaient à un niveau élevé ces derniers mois".

Vanhaezebrouck a fini par une petite pique dont il a le secret : "Et puis je regarde mon capitaine et mon vice-capitaine. Sven Kums et Julien De Sart sont déjà bons d'habitude, mais maintenant ils sont meilleurs que tous les autres. Comment ils continuent à tirer cette équipe est un exemple pour tout le monde. Ca pique pour le reste du groupe". En 2024, Hein Vanhaezebrouck n'a visiblement rien perdu de son mordant.