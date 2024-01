Surréaliste : les cinq dernières minutes de RWDM-Eupen bel et bien diffusées, avec un dispositif complet

Le cas de RWDM-Eupen est du genre qui ne peut arriver que dans le football belge. Une équipe de télévision complète sera mobilisée... pour une dizaine de minutes de jeu tout au plus.

Après l'arrêt de la rencontre entre le RWDM et l'AS Eupen, on a vite eu la confirmation que la rencontre irait à son terme. C'est ce que prévoyait la nouvelle réglementation, en vigueur depuis le mois de juin dernier (lire ici). Bien vite, Eleven officialisait : les cinq dernières minutes de temps réglementaire (et le temps additionnel) se tiendraient ce mercredi à 15h.

Restait tout de même quelques questions. Quid, notamment, de la couverture télévisée ? Hé bien, elle sera « normale » : la rencontre sera diffusée sur Eleven Pro League, comme d'habitude. Une équipe sera présente sur place pour interviewer les divers acteurs, le match sera commenté et débriefé sur place.

Cette obligation est aussi liée... au VAR : la rencontre doit être filmée, car l'arbitrage vidéo se base sur les images dont dispose le diffuseur pour analyser les phases. Petite pensée, donc, pour les caméramen forcés de se déplacer pour si peu !