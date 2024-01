Vanheusden et Debast dans le dur au Standard et à Anderlecht : l'un ne retrouve pas son meilleur niveau, l'autre ne gomme pas ses défauts

Au Standard, Zinho Vanheusden ne retrouve pas son meilleur niveau. À Anderlecht, Zeno Debast ne connaît pas la progression qu'on lui prédisait. Les deux défenseurs centraux viennent de vivre un week-end compliqué, contre Courtrai et Louvain.

Zeno Debast et Zinho Vanheusden viennent de vivre un week-end compliqué, contre Louvain et Courtrai. Le défenseur d'Anderlecht ne parvient toujours pas à corriger ses défauts, tandis que le capitaine du Standard a offert le seul et unique but de la rencontre à Felipe Avenatti.

Au Standard, Vanheusden ne retrouve pas son meilleur niveau

Cet été, le retour de Zinho Vanheusden avait ravi chaque supporter du Standard. L'ancien capitaine, après de sérieuses blessures, venait récupérer du temps de jeu et du rythme dans le club de son cœur, dans l'idée de l'aider à retrouver les Play-Offs 1.

Dès les premières journées, le défenseur central est encourageant. Son rythme est bon, son niveau de jeu aussi. Vanheusden ne se blesse pas, ce qui est déjà une très bonne chose, et doit alors tout faire pour retrouver son meilleur niveau.

Sauf qu'après cette 21e journée, on n'a pas encore retrouvé le Zinho Vanheusden qui avait quitté la Cité Ardente pour rejoindre l'Inter. Le joueur de 24 ans, qui doit, pour la première fois, véritablement diriger cette défense, n'est pas aussi vif dans ses interventions, pas aussi précis.

© photonews

Ses erreurs (même si elles ne sont pas si nombreuses) s'accumulent. Et surtout, Vanheusden ne parvient pas à réitérer les infiltrations dont il avait le secret, en portant la balle sur plusieurs dizaines de mètres avant de délivrer un caviar dans la profondeur. Ce Vanheusden, capable de déstabiliser une équipe en sortant de sa défense, n'est pas encore de retour à Sclessin.

Certes, il n'est pas aidé par ses coéquipiers. Pour parler de ses compères de samedi, Kostas Laifis n'a plus vraiment l'air concerné par son avenir au Standard, tandis que le prometteur Lucas Noubi commet encore des petites erreurs que son capitaine doit combler.

Zinho est bon, et ce n'est pas son erreur de samedi qui nous fera écrire le contraire. Mais quand on sait que son option d'achat est évaluée à 7 millions d'euros... On se dit que, de toute manière, le Standard n'a pas les moyens de mettre cette somme sur un joueur. Mais aussi qu'avec cette valeur et son passif, il devrait se classer parmi les tout meilleurs défenseurs de notre championnat... et ce n'est pas le cas.

Zeno Debast n'est pas encore passé à l'étape supérieure avec Anderlecht

Le défenseur central des Mauves a commencé la saison dans une tout autre optique. Aux côtés de Jan Vertonghen, l'idée était évidemment de refaire une saison pleine avec l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de notre pays et de peut-être rapporter un titre à Anderlecht, avant d'enfin céder aux sirènes de l'étranger.

Mais, pour réussir en dehors de la Belgique, il faut progresser et gommer ses défauts. Et ça, le joueur de 20 ans n'y arrive pas encore. Dans les duels aériens, notamment.

© photonews

À Den Dreef, une phase caractérise parfaitement les (grosses) qualités et les (gros) défauts de Debast. Alors que Nsingi part dans le dos de Louis Patris, c'est le jeune Diable Rouge (5 sélections) qui revient pour défendre. Un superbe retour, mais c'est bien Debast qui avait mal évalué la trajectoire de la balle et manqué sa reprise de la tête, quelques secondes plus tôt.

Une chose est claire : en Belgique, du moins, Zeno Debast a les qualités suffisantes pour compenser ses erreurs. Mais ces dernières sont toujours les mêmes que lors de ses débuts en professionnel, en fin de saison 2021-2022, à savoir sa faculté à anticiper une trajectoire de balle, surtout aérienne.

Aujourd'hui, Zeno Debast est décrit comme le futur de notre équipe nationale, au poste de défenseur central. À seulement 20 ans (il ne faudrait pas l'oublier), le joueur d'Anderlecht a encore le temps de se corriger. Mais depuis le début de la saison dernière, sa progression n'est pas aussi nette que l'on aurait pu le penser...